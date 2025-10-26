۱۱ نفر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار با شرکت در آزمون سراسری مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پس از اعلام نتایج و قبولی موفق به ادامه تحصیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۱۱ نفر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار پس از قبولی در آزمون ورودی دانشگاه‌های صنعتی شریف، پیام نور و آزاد اسلامی به مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد راه یافتند.

از تعداد ۱۱ نفر زندانی شرکت کننده در آزمون‌های سراسری دانشگاه‌های کشور تعداد ۴ نفر در مقطع کارشناسی و ۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

زندانیان پذیرفته شده مقطع تحصیلی کارشناسی در رشته‌های مدیریت بازرگانی، عمران، مهندسی مکانیک خودرو، مهندس کامپیوتر و مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی، حقوق، حسابداری، مهندسی فن آوری اطلاعات و تربیت بدنی ادامه تحصیل خواهند داد.

در پایان هر ترم تحصیلی اساتید رشته‌های مختلف با هماهنگی واحد فرهنگی و آموزش با حضور در زندان اقدام به برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی می‌کنند.