به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مهاباد؛ این مسیر پرتردد که یکی از محور‌های ارتباطی اصلی جنوب استان است، به گفته رانندگان و اهالی منطقه، فاقد خط‌کشی مناسب، علائم ایمنی کافی و گاردریل در نقاط پرخطر است.

مردم و رانندگان میگویند: بار‌ها وعده اصلاح و ایمن‌سازی این محور داده شده، اما تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده و وضعیت جاده همچنان خطرناک است.

علیرغم ممنوعیت تردد کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین در این مسیر، عبور مداوم خودرو‌های سنگین حامل بار معادن اطراف همچنان ادامه دارد و باعث افزایش خطر تصادفات شده است. رانندگان می‌گویند: تابلو‌های ممنوعیت نصب شده‌اند، اما قانون در عمل اجرا نمی‌شود.

کارشناسان راه و ترافیک، خط‌کشی و نصب علائم ایمنی، اصلاح و حذف نقاط حادثه‌خیز، لکه‌گیری و روکش آسفالت، و نصب گاردریل را از مهم‌ترین اقدامات ضروری برای کاهش حوادث جاده‌ای در این محور عنوان می‌کنند.

جاده مهاباد–بوکان با وجود اهمیت ارتباطی بالا، سال‌هاست به دلیل کم‌عرض بودن، فرسودگی و نقاط پرخطر در صدر محور‌های حادثه‌خیز استان قرار دارد.