بازنگری طرح هادی یک هزار و ۱۵۱ روستای آذربایجان شرقی
مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت:تا پایان تابستان امسال بازنگری طرح هادی یک هزار و ۱۵۱ روستا در استان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت اله سروری در جلسه بازنگری و تصویب طرح هادی روستاهای آذربایجان شرقی با اعلام اینکه تا پایان تابستان امسال بازنگری طرح هادی یک هزار و ۱۵۱ روستا در استان انجام شد گفت: اجرای طرح هادی ۲ هزار و ۹۸ روستای استان برای ساماندهی بافت این روستاها تصویب شده است.
سروری با بیان اینکه این طرحها در ۲۳ شهرستان استان اجرا میشود افزود: در زمان کنونی نقشه راه توسعه روستاهای استان مشخص شده است و بر اساس آن طرح هادی روستاها تصویب و اجرا میشود.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در اجرای طرح هادی در روستاهایی که ۱۰ سال از مطالعه طرح هادی آنها گذشته است اظهار کرد: افزایش جمعیت و نیاز به توسعه روستا از دیگر دلایل بازنگری در طرح هادی روستاها است.
سروری توجه به نیازهای مردم روستا در مطالعه طرح هادی را از الزامات کارشناسی این طرح اعلام کرد و ادامه داد: مطالعه و بازنگری طرح هادی با همکاری ادارات کل و سازمانهای مربوطه انجام میشود تا همه ملاحظات لازم برای مطالعه طرح لحاظ شود.
وی یادآور شد:علاوه بر نمایندگان ادارات مختلف، نماینده اداره کل امور روستایی استانداری، نمایندگان فرمانداری و بخشداری و همچنین دهیار و رئیس شورای روستا نیز در جلسه تصویب و بازنگری طرح حضور مییابند و نظر آنان در تصویب طرح لحاظ میشود.