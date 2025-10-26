پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای استان یزد از کسب رتبه نخست شبکه یزد و رتبه دوم صدای مرکز یزد در میان مراکز استانی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان کریمی با اعلام نتایج جدیدترین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما گفت: شبکه یزد توانست در تازهترین ارزیابی مرکز تحقیقات، جایگاه نخست را در میان شبکههای استانی کشور به دست آورد و صدای مرکز یزد نیز رتبه دوم کشور را کسب کند.
وی با اشاره به رشد محسوس میزان مخاطبان افزود: میزان مخاطب شبکه یزد در فصل تابستان ۶۸.۲ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۲ درصد رشد را نشان میدهد. همچنین مخاطبان رادیوی مرکز یزد به ۴۰.۷ درصد رسیده که رشد ۱۰.۵ درصدی را نسبت به تابستان سال گذشته تجربه کرده است.
مدیرکل صدا و سیمای استان موفقیت شبکه یزد را نتیجه چند عامل مهم دانست و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش مخاطبان، تولید برنامههای تعاملی و مردممحور است که بهصورت جدی مطالبات مردم را پیگیری کرده و به خواست مخاطب توجه دارد. همچنین ارتقای کیفیت پخش، اجرای سیاستهای شبکهمحور و افزایش خلاقیت در تولید برنامهها توسط برنامهسازان خوشفکر نقش مؤثری در این موفقیت داشته است.
کریمی به عملکرد بخشهای خبری اشاره کرد و افزود: در حوزه سیما، خبر ساعت ۲۰ شبکه یزد با حدود ۷۵ درصد بیننده، بیشترین مخاطب را به خود اختصاص داده و در بخش رادیو نیز خبر ۱۲:۱۵ با جذب بیش از ۴۰ درصد مخاطب، جزو برنامههای پرشنونده رادیو بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تولید برنامههای شاد و متناسب با فصل تابستان و بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و نیروهای تازهنفس در کنار ارتقای سطح کیفی تولیدات، از مهمترین عواملی است که به افزایش مخاطبان شبکه در استان کمک شایانی کرده است.