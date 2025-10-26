با اجرای طرح مودت، ۱۵۰ میلیون تومان برای اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی در بقعه متبرکه امامزاده سید علی النقی بردسکن جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه بردسکن در مراسم اجرای طرح مودت در بقعه متبرکه امامزاده سید علی النقی گفت: امامزادگان سنگر فرهنگی در برابر توطئه‌ های دشمن هستند و باید با نگاه فرهنگی و جهادی در مسیر توسعه آن‌ ها گام برداشت.

حجت‌ الاسلام والمسلمین علی‌ اصغر امینی با قدردانی از مشارکت خیران در اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی امامزادگان افزود: سخاوت و بذل و بخشش خیران در راستای رفاه زائران، جلوه‌ ای از ایمان و تعهد اجتماعی است که باید تقویت شود.

در قالب طرح مودت، نیکوکاران بیش از ۱۵۰ میلیون تومان به اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی امامزاده سید علی النقی الله آباد بردسکن کمک کردند.

امامزادگان باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند

فرماندار بردسکن هم در این مراسم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، بر ضرورت تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی تأکید کرد.

محمدجواد صفرنژاد با بیان اینکه اقدامات فرهنگی و عمرانی قابل توجهی در امامزادگان شهرستان صورت گرفته است، اظهار داشت: در کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان تلاش خواهیم کرد تا برای سال آینده، کد طرح عمرانی برای امامزادگان دریافت شود تا روند توسعه با سرعت بیشتری ادامه یابد.

فرماندار بردسکن با اشاره به وضعیت راه‌ های حوزه استحفاظی شهرستان گفت: برای هر کیلومتر زیرسازی و آسفالت، حدود ۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و برای آسفالت جاده دسترسی به امامزاده سید علی النقی (ع)، بیش از ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

بسیج سازندگی آماده تأمین قیر برای طرح های عمرانی شهرستان است

فرمانده سپاه بردسکن هم در این مراسم با اشاره به سفر اخیر فرماندار بردسکن به مشهد و دیدار با مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) استان، اظهار داشت: در این سفر، تفاهم‌ نامه‌ ای به امضا رسید که بر اساس آن، بسیج سازندگی استان برای تأمین قیر مورد نیاز شهرستان اعلام آمادگی کرده است.

سرهنگ پاسدار علیرضا جنیدی افزود: قیر مورد نیاز برای محوطه‌سازی گلزارهای شهدا و جاده‌های بین مزارع شهرستان به‌زودی حمل و تخلیه خواهد شد و پس از تعیین تکلیف پیمانکار، عملیات تسطیح و آسفالت جاده امامزاده آغاز می‌ شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری نهادهای اجرایی و مشارکت مردمی، این طرح ها تا پایان امسال به بهره‌ برداری برسند و گامی مؤثر در راستای خدمت‌ رسانی به مردم و زائران برداشته شود.