در اجرای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی، تاکنون ۴۲ طرح آموزشی، شامل: ۱۲۴ کلاس درس تکمیل و تحویل آموزش و پرورش استان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام گفت: این طرح با هدف حذف مدارس کانکسی، جایگزینی مدارس فرسوده و ایجاد فضا‌های استاندارد در مناطق کمتر برخوردار آغاز شده است و تا مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد.

جلال حمره افزود: بیش از ۷۰ درصد این طرح‌ها در مناطق محروم اجرا می‌شود.

وی از تعریف پنج سالن ورزشی و چند زمین چمن برای مدارس در سال آینده خبر داد و گفت: در کنار ساخت فضا‌های آموزشی؛ تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین و هوشمندسازی کلاس‌ها در دستور کار قرار دارد.

طرح نهضت عدالت آموزشی در ایلام با همراهی دولت و خیران مدرسه‌ساز، گامی استوار در مسیر تحقق فرصت‌های برابر یادگیری برای همه دانش‌آموزان استان به‌شمار می‌آید.