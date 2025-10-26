پنجم جمادی الاول، سالروز ولادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری سلام الله علیها است که به دلیل صبر بر رنج و مراقبت از زخمی‌های دشت کربلا، روز پرستار نام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فردا پنجم جمادی الاول مصادف با ۵ آبان، سالروز ولادت حضر زینب کبری (س) است.

بزرگ بانوی صبر و استقامت، که اگر همراه و همدم با برادر نبود، بی شک واقعه کربلا به فراموشی سپرده می‌شد؛ و در تقویم ایران اسلامی میلاد خجسته حضرت زینب سلام الله علیها، پرستار دشت کربلا، روز پرستار نام گرفته است، پرستاران، قشر زحمت کشی که مدافعان سلامت جامعه‌اند.

انسان‌هایی که با داشتن مشکلات فراوان، همچنان با عشق، به کار پرستاری از بیماران مشغول هستند.