عملیات شبکه آبرسانی در اراضی بنیاد مسکن روستاهای بخش مرکزی شهرضا در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ به گزارش اداره روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، عملیات شبکه آبرسانی در اراضی بنیادی واقع در روستاهای امینآباد، اسفرجان، وشاره، قوامآباد، امامزاده علیاکبر و مهیار از توابع بخش مرکزی شهرستان شهرضا در جریان است.
این طرح که با هدف تأمین زیرساختهای اساسی و فراهمسازی شرایط لازم برای ساختوساز در اراضی بنیاد مسکن اجرا میشود، شامل لولهگذاری به طول حدود ۱۱ هزار متر است و با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شهرضا در حال پیشرفت است.