به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ به گزارش اداره روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، عملیات شبکه آبرسانی در اراضی بنیادی واقع در روستاهای امین‌آباد، اسفرجان، وشاره، قوام‌آباد، امامزاده علی‌اکبر و مهیار از توابع بخش مرکزی شهرستان شهرضا در جریان است.

این طرح که با هدف تأمین زیرساخت‌های اساسی و فراهم‌سازی شرایط لازم برای ساخت‌وساز در اراضی بنیاد مسکن اجرا می‌شود، شامل لوله‌گذاری به طول حدود ۱۱ هزار متر است و با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شهرضا در حال پیشرفت است.