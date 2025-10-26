مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: طرح سنجش سلامت، پیش نیاز ثبت نام در کلاس اول ابتدایی است و بدون انجام این سنجش امکان ثبت نام وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی دهقان بهاء آبادی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: متولدین اول مهرماه ۱۳۹۸ تا اول مهرماه ۱۳۹۹ باید به درگاه «دولت من» مراجعه کرده و نوبت دهی شوند و سپس به مراکز سنجش مراجعه می‌کند تا سنجش سلامت که پیش نیاز ورود به دبستان را انجام دهند.

وی با اشاره به اجرای مواردی نظیر بینایی، شنوایی، قد و وزن افزود: سنجش سلامت دانش آموزان پیش نیاز ثبت نام آنان است و دانش آموزی که این موارد را انجام ندهد امکان ثبت نام در کلاس اول را ندارند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ادامه داد: برخی خانواده‌ها نگران هستند و فکر می‌کنند قرار است اتفاق خاصی برای فرزندان آنان بیفتد، اما حتی اگر در این سنجش موفق نشوند به متخصصان ارجاع یافته و سپس می‌توانند در هر مدرسه‌ای ثبت نام کنند.