به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حافظی با اشاره به تولید بیش از ۵ میلیون و ۲۴۵ هزار مگاوات انرژی برق توسط نیروگاه رامین اهواز از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، اظهار داشت: این میزان تولید در حالی محقق شده که با توجه به کاهش مصرف انرژی برق در فصل پاییز، نیروگاه هم‌اکنون در حال اجرای بیش از ۱۰ پروژه تعمیراتی مهم در بخش‌های مختلف است تا سطح آمادگی تولید واحد‌ها برای پیک تابستان ۱۴۰۵ به بالاترین حد ممکن برسد.

وی افزود: ساعت کارکرد واحد‌های تولیدی نیروگاه در این مدت به ۲۳ هزار و ۵۲۸ ساعت رسیده است که بیانگر تداوم عملکرد پایدار و نقش مؤثر نیروگاه رامین در تأمین برق مورد نیاز شبکه سراسری است.

حافظی ادامه داد: تعمیرات اساسی، بهسازی تجهیزات فرسوده و ارتقای راندمان واحد‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های جاری نیروگاه است که با تلاش متخصصان و کارکنان متعهد این مجموعه در حال انجام می‌باشد.

گفتنی است نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های حرارتی کشور، نقش مهمی در پایداری شبکه برق جنوب و غرب کشور ایفا می‌کند.