مزارع پرورش ماهی به روایت تصویر
استان زنجان با ظرفیت بالای تولید ماهیان سردآبی، جایگاه خود را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی آبزیپروری شمالغرب کشور تثبیت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛: در استان زنجان سالانه بیش از ۲۰ هزار تن انواع آبزیان تولید میشود که بخشی از آن علاوه بر تأمین بازار داخلی، به کشورهای همسایه نیز صادر میشود.
عکس از امیر حسین بیگ محمدی
