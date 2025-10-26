تیم ملی بانوان ایران در رقابت‌های آسیایی راگبی به میزبانی شهر مسقط عمان به نخستین نشان نقره تاریخی خود در این مسابقات دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های راگبی آسیا در شهر مسقط عمان برگزار شد و تیم ملی زنان ایران با کسب چهار پیروزی پیاپی نخستین بار در تاریخ این رشته به دیدار پایانی صعود کرد.

تیم ملی راگبی زنان ایران امروز یکشنبه موفق شد لبنان را با نتیجه ۳۴ بر صفر و اردن را با نتیجه ۳۹ بر صفر شکست دهد تا با توجه به دو پیروزی روز گذشته برابر کره جنوبی و ازبکستان، به فینال این رقابت‌ها صعود کند.

تیم ملی راگبی بانوان کشورمان در مرحله پایانی به مصاف تیم ازبکستان رفت و با نتیجه ۱۷ بر ۷ نتیجه را واگذار کرد و برای نخستین بار در تاریخ راگبی ایران به مدال نقره آسیا دست پیدا کرد.