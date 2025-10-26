جامع بودن اطلاعات، دسترسی آسان مردم و اصحاب رسانه، سهولت برای استفاده تصمیم گیران و امکان به روز رسانی آمار، از ویژگی‌های میز برخط برنامه ریزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در گفتگوی ویژه خبری شبکه اترک گفت : میز برخط برنامه ریزی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در خراسان شمالی راه اندازی شده است که جامع بودن اطلاعات، دسترسی آسان مردم و اصحاب رسانه به آمار، سهولت برای استفاده تصمیم گیران و امکان به روز رسانی و همچنین امکان مشاهده روند تغییرات این داده ها و امکان مقایسه با شرایط دیگر استان ها از ویژگی های آن است.

مرتضی بهزادفر افزود: بسیاری از این آمار، از زمان تاسیس استان تاکنون است. این آمار براساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران است بنابراین قابل استناد و اطمینان است.

وی همچنین گفت: آبان ماه سال آینده، سرشماری عمومی و یکپارچه ملی نفوس و مسکن برگزار خواهد شد.