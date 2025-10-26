\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u0645\u0631\u0627\u062f \u0646\u0627\u0635\u0631\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0648\u0647\u062f\u0634\u062a \u06af\u0641\u062a:\u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a\u00a0 \u0627\u0646\u0627\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0628\u00a0 \u062f\u0631 \u06a9\u0648\u0647\u062f\u0634\u062a \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u06cc \u0627\u0646\u0627\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0628 \u062a\u0627 \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06cc \u062a\u0646\u06af \u0633\u06cc\u0627\u0628 \u06a9\u0648\u0647\u062f\u0634\u062a \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647 \u0645\u0646\u062f\u0627\u0646\u00a0 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n