رئیس پلیس راه مازندران از اجرای طرح یک‌هفته‌ای نظارت و برخورد با تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده و کلیه سرنشینان خودرو در تمام محورهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از اجرای طرح سراسری نظارت و برخورد با تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی در کلیه محورهای استان خبر داد.

وی افزود: این طرح به مدت یک هفته با استقرار تیم‌های گشت محسوس و نامحسوس در تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان اجرا شده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به آمار تاثیرگذاری کمربند ایمنی اظهار داشت: استفاده از کمربند استاندارد سه‌نقطه‌ای تا ۵۰ درصد از شدت جراحات سرنشینان جلو و ۲۵ درصد از تلفات سرنشینان عقب خودرو می‌کاهد.

سرهنگ عبادی در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ویژه استفاده از کمربند ایمنی، نشانه فرهنگ ترافیک بالا و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و پلیس راه استان در کنار رانندگان متعهد برای کاهش تصادفات تلاش می‌کند.