فرماندار مریوان گفت: از روز گذشته، به صورت موقت و به مدت ۲ هفته، فعالیت تجاری مرز باشماق ۲۴ ساعته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نژاد جهانی اظهار کرد: اگر نیاز باشد حتما دنبال دائمی شدن فعالیت شبانه روزی مرز باشماق مریوان خواهیم بود، اما فعلا آزمایشی است.

وی از تفکیک خط ترانزیت و ترانشیپ در مرز باشماق خبر داد و اضافه کرد: این کار در تخلیه مرز و کاهش صف انتظار در مرز خیلی موثر بوده است.

جهانی یادآور شد: اقدامات دیگری هم در دستور کار است که مطمئنا اثرگذار خواهد بود، منتها شرط مطلب این است که دولت و بخش خصوصی و مردم همنوا و با هدف واحد همکاری کنند.

وی ادامه داد: مرز باشاق به عنوان دومین مرز ترانزیتی کشور، نقشی مهم در حوزه صادرات و واردات کالا دارد و موتور محرکه اقتصاد استان است.

جهانی با بیان اینکه به دنبال این هستیم نقش بزرگتری در حوزه صادرات و واردات انجام دهیم، افزود: در حوزه زیرساخت در باشماق با مشکلات جدی مواجه بودیم و از هفت و نیم هکتاری که در بدو رسمی شدن مرز داشتیم، محدوده آن به ۳۵ هکتار افزایش یافت.

فرماندار مریوان یادآور شد: ۲۰ هکتار دیگر هم به ۳۵ هکتار موجود در مرز باشماق اضافه خواهد شد و پروژه‌های عمرانی به سرعت در حال انجام است.

جهانی به این هم اشاره کرد که لاین‌های ورود به بازارچه باشماق به صادرات، ترانزیت و مسافری تفکیک خواهد شد.