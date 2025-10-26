پخش زنده
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که در کشور حرف های نا امید کننده می زنند دلسوز مردم نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه خبر، موضوع دستاوردهای حضور در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو با حضور آقای حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است؛
سؤال : آی پی یو چه جایگاهی دارد و هیئت پارلمانی ایران با چه هدف و چه دستاوردهایی در این اجلاس شرکت کرده است؟
حاجی بابایی :
سوال: زیر پوست ملتهای دنیا در واقع؟
حاجی بابایی: منظورم همین است زیر پوست ملتهای دنیا یک خبرهایی هست اصلاً ... دنیا با جمهوری اسلامی دارد حق را به جمهوری اسلامی میدهد مثل کی مثل نود میلیون ایرانی آقای خسروی هر چه ما عزت در آن داشتیم ما رتبه اول را کسب کردیم.
سوال: رتبه اول در چی؟
حاجی بابایی: یعنی ببینید از از نظر فعال بودن و پیشنهاد دادن و مصوبه گرفتن اقیانوسیه و آسیا که سی و شش کشور حضور پیدا کرده بودند این در بین قارهها دیگر شد اول در بین سی و شش کشور سه کشور شدند رتبه اول جمهوری اسلامی ایران به دلیل پیشنهادها و حضور و مطالبی که مطرح کرد و مصوبهای که گرفت، تایلند به دلیل پیشنهاد خیلی عمومی خیلی چیز مهمی هم نبود از شش ماه قبل کار کرده بود و یک مصوبه گرفت که در واقع ماده واحدهای اضافه کرد یکی هم استرالیا بود، چون رئیس کمیته حقوق بشر بودند و اونجا فعالیت خوبی داشتند اینها سه کشور، ولی این برجستگی سه کشور آن که خودش را بیشتر نشان داد در صحنه بین المللی و در داخل جمهوری اسلامی ایران بود خدا میداند با تمام وجودم دارم عرض میکنم این افتخاری که در آی پی یو خلق شد برای مجلس ایران اقتدار نود میلیون ایرانی بود، روح نود میلیون ایرانی در آی پی یو کاملاً خودش را نشان میداد جالبه بدانید همه اونهایی که در آن جا حضور داشتند از این حضور نود میلیونی مردم اطلاع داشتند. از این یکپارچگی مردم از ما کمتر اطلاع نداشتند و تشکر میکردند این مردم بودند آمدند حضور پیدا کردند این اقتدار در آی پی یو از مردم بود و ما در واقع نماینده همین مردم بودیم داشتیم حرف میزدیم، ببینید از هر قسمت جنگ دوازده روزه را آقایان نماینده ها، ششصد نفر نماینده شما به ما جواب بدهید ما از روز اول گفتیم آمریکا حیله گر است دروغ میگوید خیلیها میگفتند نه آقا شما وارد بشوید حرف بزنید رهبر عزیز ما بارها اعلام کرده بود و رهبر ما برای اینکه برای مردم احترام قائل هست و میخواهد عموم به جمع بندی برسند در مسائل نمیشود با زور بگی این کار را بکن یا نکن فرمودند که مذاکره را انجام بدهید همواره مذاکره شد.
روسای سه قوه میخواهید مذاکره بکنید شما جمعبندی بکنید که مذاکره کنید، اما این آمریکا نه به حرفش میشود نه به قولش میشود اطمینان کرد، رفتیم مذاکره میکردیم...
سوال: شما انگار داشتید توضیح میدادید توی...؟
حاجی بابایی: من برای آنها توضیح میدادم و ما داشتیم مذاکره میکردیم، جمعه صبح بلند شدیم دیدیم چند نقطه ایران بمباران شده، فرماندهان ما را شهید کردند و کارهای دیگری که باید انجام بدهند، البته ما پرقدرت و پرتوان با پشتیبانی نود میلیون جمعیت ایران نیروی مسلح ما، رژیم صهیونیستی را سر جایش نشاند، روز پنجم دست هایش را برد بالا و به آمریکا اعلام کرد من نمیتوانم سرپا بایستم یک کاری بکن.
سوال: آنها این قضاوت را قبول داشتند؟
حاجی بابایی: خدا میداند، خدا میداند هر جا ما را در راهرو میدیدند نگاهها. آدم وقتی جای سخنرانی میکند نگاهها میفهمد دیگر ما دیگر سی چهل سال است داریم کار تعلیم و تربیتی انجام میدهیم در این جمهوری اسلامی و کار سیاسی اگر یک مورد قرار بود حرفی داشته باشد میدیدیم فوری تابلو را میبرد میگوید من حرف دارم اینجا میتواند حرف بزند یعنی خیلی آزاد است میتواند حرف بزند یک نفر از ششصد نفر تابلویش را بالا نبرد که بگوید من حرف دارم، این صحبتهای من هم در مجمع انجام شد هم در ای پیای انجام شد، یعنی هم در مجمع کشورهای اسلامی هم مجمع آسیایی انجام پذیرفت یک نفر نه تو راهرو نه یواشکی نه جایی یک نفر در یک گوشهای یک کمیتهای یه چیزی در مورد حمله ایران به قطر گفته بود که اسرائیل و ایران اینجا حمله کردند، البته شمسالدین حسینی ما نماینده عزیزمان جواب داده بود محکم و توی راهرو یکی از دوستان پرسید این چی بود گفتی گفت به خدا من نمیخواستم بگویم یه چیزی نوشته بودند من دیگر خواندم یعنی راضی نبود. ولی یک چیزی نوشته بودند و عبور کرد و ولش کن دیگر، ببخشید من اصلا نمیخواهم وارد شوم از این نگاه ما در تمام قسمتها ما این را کاملاً میدیدیم این مردم ما آمدند میدان این را تعریف کردند عموم کسانی که در آنجا حضور پیدا کردند جمهوری اسلامی را در این مجمع موفق دیدند صاحب نظر دیدند من خودم بخواهم بگویم من وقتی در کمیته حقوق بشر رفتم آقای آقاتهرانی را دیدم داشت بحث میکرد و رفتم آقای شمسالدین را دیدم داشت بحث میکرد، آقای زارع، آقای نوروزی، خانم آزاد واقعاً افتخار کردم گفتم با خودم همراهان ما دوستانمان، همکاران خوب ما چقدر قدرتمندانه با دلسوزی کامل یک نفر فکر نمیکرد من با او اختلاف نظر دارم این با من اختلاف نظر دارد این یک نکته، نکته بعدی اینکه ما با حدود ده کشور دو جانبه صحبت کردیم با رؤسای مجالس و رئیس مجلس مثل روسیه، مثل آفریقای جنوبی، مثل برزیل، مثل مالزی باور کنید شما بپرسید از دوستان ما من اغراق نمیکنم اونها در بعضی از زمینهها و از ما عقب نبودهاند بلکه جلوتر حرف میزدند من با آقای آقاتهرانی شوخی کردم، این معاون اسم نمیبرم این معاون مجلس فلان کشور این حرفهایی که زد بهتر این است که برایش شما برگهای بفرستید عضویتش را در حزب تان بپذیرید.
سوال: این قدر انقلابی؟
حاجی بابایی: آن قدر انقلابی حرف زد اصلا ما خودمان تعجب میکردیم، بعد میگفتیم این، این، این میگفتند ما خودمان این را میدانیم گفتند ما میفهمیم شما چه کار کردید ما میفهمیم در العودید شما آمریکا را که زدید چه کار کردید ما همه اینها را میفهمیم ما میفهمیم که موشکهای شما توی اسرائیل چکار کرد.
سوال: حالا شما اشاره کردید، این تعریفی که از مردم ایران در دنیا الان وجود دارد و این نگاهی که ملتهای دنیا که چکیده هایشان میشود نمایندگانی کهای پی یو جنابعالی توصیف کردید که چه نگاهی به ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران دارند که ملت را یک ملت یکپارچه مستحکمی در کنار هم میبینند، اما در داخل به نظر میرسد خیلی اینجوری نیست قبول دارید یعنی آن استحکام و آن اتحادی که شما در بیرون از ما سراغ دارند در داخل ما بعضاً یک دعوایی با هم داریم میکنیم که این هم برخلاف آن منویاتی است که رهبر معظم انقلاب گفتند هم بر خلاف مصالح ملی ماست بر خلاف خیلی از منافعی است که ملت ایران باید داشته باشند چرا اینطوریه؟
حاجی بابایی: من در آی پی یو که مینشستیم دوستانی که همراه بودیم شش نفر بودیم دیگر شاید توی ایران ممکنه با هم تفاوتهایی از نوع نگاه داشته باشند همه به خدا یک لحظه من حس نکردم که این شش نفر با هم یک سر سوزن در کارهایی که داریم اونجا دنبال میکنیم یک سر سوزن تردید داشته باشند حرف جالبی را زدید اونجا افتخارشان به ایران بود ایرانی که چندین هزار سال تمدن دارد ایرانی که هزار و چهارصد سال است با اسلام توانسته دنیا را نسبت به ایران مطلع بکند ملت را مطلع بکند مردمی که در طول چهل و شش سال به جایی رسیدند که در یک لحظه و یک آن نود میلیون کنار هم میایستند میآید در خیابان میگوید من نه اهل نماز جمعه هستم نه اهل این هستم نه اهل آن هستم حتی شده به شما چندتا بیحساب بهتون میزنیم، اما امروز فرق دارد این مردمند، مردم این هستند آن دعوایی که شما میفرمایید بین خواص است اینها مردم نیستند.
سوال: که جدیداً هم بیشتر شده؟
حاجی بابایی: من تعجب میکنم، رهبر عزیز انقلاب ما میفرمایند اتحاد مقدس ما از یک معبری داریم عبور میکنیم یه دنیا جلوی ما ایستاد، دولتها با ما جنگیدند ما از این معبر سخت داریم عبور میکنیم اینجا حالا یکی اومده میگوید ... کینه اش را میریزد بیرون، یکی دعوایش را میریزد بیرون، ... اختلاف سلیقه است هرکس هم حرفش را بزند نقد هم اشکال ندارد آقا این رفتارهایی که با هم دارید این دعواهایی که دارید به جهنم که با هم دعوا دارید ملت را رها کنید شما دارید ملت را میزنید.
نمیدانم توی فلان اتفاق توی این فلان توی آن من نمیخواهم نام ببرم من کلی دارم عرض میکنم میخواهم بگویم آقا دست از سر ملت بردارید.
سوال: هرکس با هر انگیزهای؟
حاجی بابایی: هر انگیزهای یعنی هر شمشیر شکستهای، هر نیزه شکستهای دارد میآورد پرتاب میکند به روی ملت به روی نظام جمهوری اسلامی یعنی اینها همه علیه نظام است تضعیف نظام است تضعیف مردم است تضعیف ایران بزرگ است واقعاً دست برداریم، بله ما خیلی حرف داریم بزنیم شما هم خیلی حرف داری بزن کی حرف ندارد بزند ولی امروز قرار است که یک حرف بزنیم همه مان، یک حرف مان این است که آمریکا با حدود چهل کشور همکاری کردند تا ما را بزنند، هستند امروز مجالسشان نیستند، اما دولت هایشان که هستند آمدند دندان هایشان را هم که تیز کردند خوب ما چه کار داریم که با همدیگر میکنیم بسیار آرام بگیریم.
سوال: اصلاً نمیخواهم سیاسی و جناحی نگاه کنم هر کسی که واقعاً هی سعی میکند که به نوعی به این اتحاد خدشه وارد بکند از هر طرفی چرا درک نمیکنند این شرایط امروز ما را؟
حاجی بابایی: خوب درک میکنند اتفاقاً خوب درک میکنند یا میخواهد کینه اش را بریزد بیرون یا میخواهد حزبش را کمک بکند یا میخواهد یک جوری جلوی مردم حرفی بزند که آینده برای خودش یک چیزی ذخیره بکند، درآمدزایی دارند میکنند یا میخواهد درد را بریزد سر دیگری من نمیفهمم واقعاً ؟.
سوال: نه خیلی شفاف و خیلی صریح است.
حاجی بابایی: خدا شده گاهی وقتها من میروم توی روستا یک آدمی توی روستا حرفهایی میزند که من از نخبگان سیاسی کشور این حرفها را نمیشنوم چرا؟ برای اینها عینک دارند، اینها فکر میکنن الان همه چیز تمام شده حالا میخواهیم شربت تقسیم بکنیم ثروت ما این مردم هستند ثروت ما شهدایی هستند که رفتن جنگیدند ثروت ما افتخاراتی است که باید برای ملت خلق بکنیم جیب هایمان را ببندیم چشم هایمان را ببندیم یکپارچه برویم الان ملت را اول پیروز بکنیم، میدانیم مردم ما از تورم چه زجری میکشند.
سوال: و خسته شدند از این دعواها؟
حاجی بابایی: شما یک آدم گرسنهای پیدا کن که این کارها را میکنند که شما فرمودید یک آدم گرسنه پیدا کن یک آدمی پیدا کن که حقوقش نمیرسد تا آخر برج که این دعواها را راه میاندازد یکی شان هستند که آیا گرسنه باشند، یکی هست که مشکل خانه داشته باشد.
سوال: اصلاً دغدغه شان این چیزها نیست؟
حاجی بابایی:، از بچه هایشان هستندکه مشکل داشته باشند؟ جنگ راه انداختند توی کشور خجالت هم نمیکشند واقعا چه وضعی ما درست کردیم میدانید من نه حزبم نه گروهم، نه خدا شاهده فرد خاصی را بزنم من هیچ وقت دنبال منکر زدن نبودم من همیشه دور منکر را زدم....
سوال: اصلا بحث مان حزبی و جناحی نیست چه از این طرف چه از آن طرف؟
حاجی بابایی: آقا رهبر ما شاخص ماست دیگر، آن صحبتهایی که رهبری آن روز برای این بچههای نخبههای دانشگاهی کردند باور کنید مثل بمب توی دنیا منتشر شد اصلاً آی پی یو را تحت شعاع قرار داد این رهبر ماست کجا یک حرفی زد که کسی نا امید باشد هر کسی امروز هر حرکتی انجام بدهد مردم را نا امید بکند این ظلم علیه مردم است این با مردم نیست هرکس میخواهی باشی با هر نیتی هیچ فرقی نمیکند با مردم نیست در کنار مردم نیست مردم بعضیها برای نان شبشان مشکل دارند ، دعواها دل مردم را خالی میکند مردم را نا امید میکند، میخواهیم برویم با کشوری صحبت کنیم آن میزند میخواهیم برویم و مذاکره کنیم آن یکی میزند من نفهمیدم ما باید با آمریکا بجنگیم یا با این چند نفر بجنگیم؛ آقا اینها تعدادشان خیلی کم است مردم نیستند اینها باور کنید ولی من دلم نمیآید وارد فاز شوم بیان کنم یک شخصی، فردی، فلان یعنی بحثمان را کوچک کنیم بحث نظام را مثل نود میلیون نفر ایرانی را کوچیک کنیم.
نقد اشکال ندارد احزاب و گروههایی داریم که تندتر حرف میزنند ما با اینها مشکلی نداریم حرف هایشان را بزنند ، اما اینکه همه چی دارید خونه تکانی میکنید، چه کار دارید میکنید. ما واقعاً خواهش میکنیم از سیاستمداران خواهش میکنیم آقا حرفهای بیمحابا نزنید.
سوال: نگاه دنیا به ما این است؟
حاجی بابایی: به خدا قسم اگر کسی برود در این آی پی یو و برگردد میفهمد ایران یعنی چی عظمت مردم، ما هرچه افتخار داریم عظمتش مال همه مردم بود هیبت این مردم بود که ما داشتیم آنجا، الان که دارم گزارش میدهم گزارش من نیست این گزارشی که من میدهم این گزارش شهیدان است این گزارش ملت بزرگ ایران است این گزارش ایران بزرگ است این گزارش انقلاب اسلامی است.
سوال: ممنونم انشاالله که بتوانیم قدر این جایگاهی که خود ملت ایران در دنیا درست کردند را بدانیم این را با حرفها سبک خرابش نکنیم؟
حاجی بابایی: امام فرمودند در تاریخ ملتی به مثل ملت ایران نبود من امروز با اجازه امام و همه دارم میگویم این ملت در طول تاریخ مثل ندارند این مردم امتحانشان را دادند، هر مشکلی وجود دارد مال ما خواص است.