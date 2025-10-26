پیکر حاجیه خانم سارا موسی زاده مادر شهید سردار الفت بردوش مردم سراب تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حاجیه خانم سارا موسی زاده مادر شهید سردار الفت در سن ۸۵ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن دارفانی را وداع گفت و پیکر این مرحومه با حضور پرشور مردم شهید پرور شهرستان سراب تشییع و در جوار حرم مطهر امامزادگان علی (ع) و موسی (ع) در گلزار شهدای سراب به خاک سپرده شد.
سرباز ارتش شهید سردار الفت در ۱ فروردین ماه ۱۳۴۰ در شهر سراب در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود.
وی در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۶۳ در منطقه مهران درجه شهادت نایل آمد.