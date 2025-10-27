به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در روستای شهید دانش، ستاد فرماندهی بلافاصله مأموران آتش‌نشانی را از ایستگاه مرکزی به محل حادثه واقع در انتهای خیابان گلستان اعزام کرد.

سید محمد موسوی افزود: با حضور سریع آتش‌نشانان، آتش‌سوزی که در حیاط منزل رخ داده و به یکی از اتاق‌ها سرایت کرده بود، مهار و از گسترش آن به سایر بخش‌های منزل و واحد‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل به عملیات خود پایان دادند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش همچنین گغت: به علت برخورد خودروی سمند با درخت یک نفر مصدوم که با تلاش آتش نشانان از داخل خودرو خارج به مراکز درمانی اعزام شد.