به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز دوشنبه پنجم آبان ۱۴۰۴، پنجم جمادی الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و هفتم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز:

اذان صبح امروز ساعت ۵:٠٧ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢٧ دقیقه طلوع می‌کند.

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ١١:۵٩ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ٣١: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۴٨ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:١٩ دقیقه است.

ذکر روز دوشنبه:

یا قاضی الحاجات (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت فاطمه الزهرا (س) می‌فرماید:

فَرَضَ اللّهُ الإِیمانَ تَطهیراً مِنَ الشِّرک

خداوند ایمان را، برای پاک کردن از آلودگی شرک واجب فرمود.

کتاب من لایحضره الفقیه: ج ۳ ص ۵۶۸ ح ۴۹۴۰