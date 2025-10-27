پخش زنده
اوقات شرعی ۵ آبان ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز دوشنبه پنجم آبان ۱۴۰۴، پنجم جمادی الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و هفتم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز:
اذان صبح امروز ساعت ۵:٠٧ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢٧ دقیقه طلوع میکند.
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ١١:۵٩ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ٣١: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۴٨ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:١٩ دقیقه است.
ذکر روز دوشنبه:
یا قاضی الحاجات (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت فاطمه الزهرا (س) میفرماید:
فَرَضَ اللّهُ الإِیمانَ تَطهیراً مِنَ الشِّرک
خداوند ایمان را، برای پاک کردن از آلودگی شرک واجب فرمود.
