به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه شورای پیشرفت محله‌ محور با اشاره به چالش‌های روز جامعه شهری، اجرای نظام مدیریتی محله محور را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و بر استفاده از همه ظرفیت‌های استانی در این مسیر تاکید کرد.

وی با بیان اینکه امروز با مسائلی همچون رشد سریع شهرنشینی، گسترش حاشیه نشینی و تغییرات سبک زندگی مواجه هستیم گفت: شرایط اجتماعی و فرهنگی کنونی ایجاب می‌کند که با رویکرد علمی و آسیب شناسانه، سیاست‌ها و اقدامات پیشین مورد بازنگری قرار گیرد تا مسیر حرکت آینده با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر دنبال شود.

وی هدف از اجرای برنامه محله محور را ایجاد هم‌پوشانی، پرهیز از موازی‌کاری و هم‌افزایی ظرفیت‌ها عنوان کرد و افزود: در این برنامه همه دستگاه‌ها و نهاد‌های موثر در استان باید به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند تا خروجی اقدامات در بهبود کیفیت زندگی مردم محلات ملموس شود.

سرمست با اشاره به اینکه اجرای مدیریت محله محور مستلزم حضور و مشارکت فعال همه ارکان اجتماعی است خاطرنشان کرد: شورای پیشرفت محله محور به عنوان حلقه‌های میانی و رابط موثر بین دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های حاکمیتی، شهرداری‌ها، هلال احمر، بسیج، مساجد، معتمدین محلی، متخصصان، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و گروه‌های جهادی مردمی تشکیل می‌شود.

وی افزود: در این میان نقش بسیج در حوزه امنیت عمومی و نیز نقش خانه‌های بهداشت در ارتقای سلامت جامعه بسیار پررنگ است و باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل ممکن بهره برد.

وی جذب نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های محلی و مساجد را یکی از مهم‌ترین محور‌های این طرح عنوان کرد و گفت: اجرای طرح‌های ابتکاری و خلاقانه برای جذب نسل جدید، با استفاده از جاذبه‌های متناسب با سن و روحیات آنها از ارکان اصلی موفقیت برنامه محله‌محور است.

سرمست با تاکید بر جایگاه ویژه شهرداری‌ها در اجرای این برنامه اظهار کرد: شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تبریز نقش محوری در پیشبرد اهداف طرح دارند و باید از طریق کمیته عمران، خدمات محلی و محیط زیست، ظرفیت وسیعی از جامعه و محلات را در بر گیرند تا زمینه‌ساز توسعه متوازن شهری و اجتماعی شوند.