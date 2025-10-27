آمار و دادههای دقیق، ستون اصلی تصمیمگیری در نظام مدیریتی است
استاندار خراسان شمالی گفت: آمار و ارقام، گام نخست در هر نوع تصمیمگیری است و بیتوجهی به آن موجب افزایش خطا و هدررفت منابع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، بهمن نوری در همایش روز جهانی آمار و برنامهریزی با بیان اینکه نقطه عزیمت هر تصمیم مدیریتی، شناخت وضعیت موجود از طریق آمار و ارقام است؛ گفت: باید بدانیم در چه نقطهای قرار داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب، چه برنامهای نیاز است.
وی تأکید کرد: با خلاقیت، نوآوری و شجاعت مدیریتی میتوان از دادههای موجود بهرهبرداری حداکثری کرد.
نوری اظهار داشت: یکی از مهمترین کاستیها در دستگاههای اجرایی، فقدان آمار و ارقام دقیق است و بدون دادههای متقن، تصمیمگیریها دچار خطا خواهد شد.
وی افزود: اگر نظام تصمیمگیری کشور را بر چند ستون استوار بدانیم، یکی از اساسیترین آنها دادههای آماری دقیق است و بیتوجهی به این امر بهمعنای هدررفت منابع ملی است.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: آمار و ارقام همچون آیینهای در برابر مدیران قرار دارد که میتواند وضعیت فعلی و مسیر آینده را روشن کند.