پخش زنده
امروز: -
جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه فناوری ویتنام (VGAF ۲۰۲۵) حضوری فعال دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، نمایشگاه فناوری ویتنام در مرکز بزرگ نمایشگاههای هانوی با حضور کشورهای مختلف بویژه جمهوری اسلامی ایران گشایش یافت.
تعدادی از شرکتهای ایرانی در قالب غرفه سفارت ایران در هانوی در این نمایشگاه تجهیزات پیشرفته پزشکی و بیمارستانی صنعتگران کشورمان را همراه با محصولات تولیدی دیگر صنایع همچون صنایع غذایی به معرض نمایش و فروش گذاشتهاند.
نمایشگاه بزرگ فناوری ویتنام در فضایی به مساحت ده هزار متر مربع با حضور کشورهای مختلف به مدت ده روز صبحها و عصرها در مرکز دائمی نمایشگاههای هانوی برای بازدید عموم دایر است.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز در حاشیه اجلاس مقابله با جرائم سایبری با حضور نمایندگان ۹۴ کشور دنیا و امضاء کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرائم سایبری با وزیر امنیت عمومی ویتنام دیدار و درباره روابط دو کشور گفتوگو کرد.
وحید جلال زاده در این دیدار به روند رو به رشد روابط فیمابین و سفرهای متقابل مقامات سیاسی دو کشور اشاره و تصریح کرد: این سفرها منجر به تقویت و تحکیم بیشتر روابط دوجانبه خواهد شد.
همچنین دو طرف در این دیدار درباره مسائل کنسولی نیز بحث و گفتوگو کردند.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: امروز در هانوی با وزیر امنیت عمومی ویتنام دیدار و در باره روابط دو کشور گفتوگو کردم.
جلال زاده افزود: در این دیدار به روند رو به رشد روابط دوجانبه و سفرهای متقابل مقامات سیاسی دو کشور اشاره کردم.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: همچنین در این دیدار درخصوص برخی مشکلات ایرانیان مقیم ویتنام نیز نکاتی را یادآور شدم.
جلال زاده که برای شرکت در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری به ویتنام سفر کرده است، پیشتر در مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری سخنرانی کرد.
در این مراسم که با حضور مقامات بلندپایه کشورهای جهان برگزار شد، نمایندگان بیش از ۷۲ کشور این کنوانسیون جدید که طی پنج سال مذاکرات بینالمللی با هدف تدوین چارچوبی مشترک برای مبارزه با اقدامات مجرمانه در فضای مجازی تهیه شده است را امضا کردند.
دیدار با معاون وزیر امور خارجه ارمنستان و وزیر دادگستری کوبا از دیگر برنامههای معاون وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس بین المللی مقابله با جرائم سایبری در ویتنام بود.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدارها بر اهمیت و ضرورت تقویت روابط تهران با هاوانا و ایروان تأکید کرد و درباره گسترش همکاریهای کنسولی میان ایران و این دو کشور رایزنی شد.