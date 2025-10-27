به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در مراسمی که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد به خانوارهای خوش جمعیت آذربایجان‌غربی زمین رایگان واگذار شد؛ این طرح در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده و به متقاضیان واجد شرایط دارای ۳ فرزند و بالاتر که مراحل پالایش و تکمیل پرونده آنان به اتمام رسیده زمین رایگان تخصیص می‌یابد.

همچنین در حاشیه این مراسم غرفه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی دایر بود و کارشناسان راه و شهرسازی پاسخگوی متقاضیان ثبت نام طرح جوانی جمعیت بودند.