به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، بابایی در پیامی فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را تبریک گفت. در پیام بابایی آمده؛

فرارسیدن پنجم جمادی‌الاول، سالروز ولادت باسعادت اسوه صبر و ایثار، عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، فرصتی مغتنم برای تکریم و قدردانی از قشری است که با تأسی به آن بانوی بزرگوار، ردای سفید خدمت بر تن کرده و در خط مقدم نظام سلامت، پیام‌آور امید و تسکین‌بخش آلام دردمندان هستند. این روز فرخنده که به شایستگی «روز پرستار» نام‌گذاری شده، یادآور تعهد، تخصص و انسانیت بی‌بدیل جامعه خدوم پرستاری است.

پرستاران، این فرشتگان سپیدپوش، همواره در سخت‌ترین شرایط و بحرانی‌ترین لحظات، از دفاع مقدس گرفته تا مبارزه طاقت‌فرسا با همه‌گیری کرونا و جنگ دوازده روزه و امروز در تمام مراکز درمانی، با روحیه‌ای سرشار از عطوفت و وجدانی بیدار، بر بالین بیماران حاضر می‌شوند و با دم مسیحایی خود، جانی دوباره به کالبد جامعه می‌بخشند. این عزیزان، تجسم واقعی ایثار و فداکاری هستند که با تحمل فشار‌های روحی و جسمی فراوان، چراغ امید را در دل بیماران و خانواده‌های آنان روشن نگاه می‌دارند.

استان یزد، دارالعباده و دارالعلم، که همواره به داشتن مردمان سخت‌کوش و متخصص شهره بوده است، به وجود پرستارانی متعهد، عالم و دلسوز در جای‌جای پهنه این استان افتخار می‌کند. تلاش‌های شبانه‌روزی شما، جهادگران عرصه سلامت، در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، نقشی بی‌بدیل و حیاتی ایفا می‌کند.

اینجانب ضمن تبریک و تهنیت صمیمانه به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را به نمایندگی از مردم شریف استان یزد، از تمامی پرستاران، بهیاران، کمک‌پرستاران، دانشجویان پرستاری و اساتید این رشته در سراسر استان ابراز می‌دارم. از درگاه خداوند متعال برای تک‌تک شما عزیزان و خانواده‌های محترمتان، سلامتی، سعادت، توفیق روزافزون و پاداشی زینبی مسئلت دارم.

امید است در سایه توجهات حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) و تحت رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، همواره در مسیر خدمت به خلق و اعتلای نظام سلامت کشور، ثابت‌قدم و پیروز باشید.

محمد رضا بابایی

استاندار یزد