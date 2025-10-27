پخش زنده
دومین دوره المپیک بینالمللی فناوری ایران با حضور هزار و صد شرکتکننده از ۱۶ کشور جهان در شش رشته تخصصی، در منطقه بینالمللی نوآوری ایران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دومین المپیک بینالمللی فناوری با هدف ارتقای توان فناورانه کشور و تبادل دانش میان نخبگان داخلی و خارجی، در پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرد.
در این رویداد فناورانه، شرکتکنندگان از کشورهای مختلف در شش رشته تخصصی شامل برنامهنویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء، ربات جنگجو و پهپاد با یکدیگر رقابت میکنند.
این المپیک فناورانه از پنجم تا هشتم آبان در منطقه بینالمللی نوآوری ایران برگزار میشود و از اهداف آن، سنجش سطح فناوری کشور در مقایسه با سایر کشورها و ایجاد نشاط در زیستبوم نوآوری ایران عنوان شده است.
در مرحله مقدماتی این رقابتها، بیش از ۱۲ هزار شرکتکننده داخلی و خارجی از ۶۵ کشور جهان حضور داشتند؛ آماری که به گفته برگزارکنندگان، رکوردی بیسابقه در منطقه غرب آسیا به شمار میرود و نسبت به دوره پیشین بیش از دو برابر افزایش یافته است.
این المپیک بینالمللی با محوریت پارک فناوری پردیس و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تا هشتم آبان ادامه دارد.