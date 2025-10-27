تیم هاکی گچساران قهرمان المپیاد استعدادهای برتر کشور شد
تیم هاکی گچساران در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر پسران کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال، با درخشش در رقابتها عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در پایان رقابتهای ملی استعدادهای برتر پسران کشور که به میزبانی تبریز برگزار شد، تیم هاکی گچساران موفق شد به مقام نخست دست یابد. این مسابقات در رده سنی زیر ۱۶ سال و با حضور ۱۸ تیم از استانهای مختلف کشور برگزار شد. تیم هاکی گچساران با هدایت فرهاد کوچکی و سرپرستی سامان بادی، توانست بر حریفان خود غلبه کند و مدال طلا را به دست آورد. در جدول نهایی رقابتها، تیم اصفهان نایبقهرمان شد، آذربایجان غربی مقام سوم را کسب کرد و تیم اردبیل در جایگاه چهارم ایستاد.