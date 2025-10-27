به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰، از محل مالیات بر ارزش افزوده مبلغ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به بخش سلامت استان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.

کریمدادی افزود: این میزان اعتبار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته و بیانگر نقش مؤثر مالیات‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان است.

وی گفت: افزایش سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، نتیجه همکاری مؤثر مردم در پرداخت به‌موقع مالیات‌ها و تلاش مجموعه نظام مالیاتی در تحقق درآمد‌های پایدار دولت است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: این افزایش قابل‌توجه در منابع مالی نشان‌دهنده تلاش فعالان اقتصادی و اهمیت مشارکت آنان در پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است که موجب ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی در استان خواهد شد.