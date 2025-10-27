پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از افزایش ۲۳ درصدی تخصیص اعتبارات بخش سلامت استان از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰، از محل مالیات بر ارزش افزوده مبلغ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به بخش سلامت استان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.
کریمدادی افزود: این میزان اعتبار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته و بیانگر نقش مؤثر مالیاتهای مردمی در توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی استان است.
وی گفت: افزایش سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، نتیجه همکاری مؤثر مردم در پرداخت بهموقع مالیاتها و تلاش مجموعه نظام مالیاتی در تحقق درآمدهای پایدار دولت است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: این افزایش قابلتوجه در منابع مالی نشاندهنده تلاش فعالان اقتصادی و اهمیت مشارکت آنان در پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است که موجب ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی در استان خواهد شد.