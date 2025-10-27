به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صحن و سرای حرم‌های مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) چراغانی شده و مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت در سالروز میلاد اسوه صبر استقامت، حضرت زینب (س) به سخنرانی و مولودی خوانی می‌پردازند.

برپایی آیین نقاره زنی، مولودی‌خوانی به همراه توزیع بسته‌های تبرکی، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت و توزیع نقل و شیرینی از برنامه‌های شب و روز میلاد حضرت زینب (س) در این حرم مطهر است.