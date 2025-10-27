استاندار کرمانشاه در پیامی به مناسبت هفته بیمه سلامت، سلامت را زیربنای عدالت اجتماعی و سرمایه پایدار پیشرفت دانست .



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه،حبیبی تأکید کرد: گسترش چتر بیمه سلامت در استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از کرامت مردم و دسترسی برابر به خدمات درمانی داشته است.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلامت تنها یک خدمت اداری یا مزیت اجتماعی نیست، بلکه ستون آرامش خانواده‌ها و سرمایه بلندمدت هر سرزمین است. جامعه‌ای که از امنیت درمان، دسترسی برابر و حمایت بیمه‌ای برخوردار باشد، در حقیقت مسیر پیشرفت و تعالی خود را مطمئن ساخته است.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های عدالت‌محور حوزه سلامت موجب شد بیمه سلامت از یک «پشتیبان هزینه‌های درمان» فراتر رفته و به «تکیه‌گاه واقعی مردم» تبدیل شود؛ تکیه‌گاهی که امروز در کرمانشاه، از دورترین روستا تا مرکز استان، آثار آن در زندگی مردم به روشنی دیده می‌شود.

پوشش رایگان اقشار کم‌برخوردار، حمایت از بیماران صعب‌العلاج و خاص، قرار گرفتن خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه، استقرار پرونده الکترونیک و نسخه‌نویسی هوشمند، و مدیریت هدفمند منابع مالی سلامت، از جمله اقداماتی است که شفافیت، عدالت و کیفیت خدمات درمانی را در استان تقویت کرده است.

هفته بیمه سلامت فرصتی است برای قدردانی از تلاش خالصانه خادمان و کارکنان تلاشگر این حوزه است؛ کسانی که دور از هیاهوی رسانه‌ای، با تعهد و صداقت، امنیت روانی و درمانی مردم را پاسداری می‌کنند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این هفته و تقدیر از خدمات مجموعه بیمه سلامت در استان، امیدوارم با تداوم هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، مسیر دسترسی آسان‌تر، عادلانه‌تر و کیفی‌تر مردم به خدمات سلامت روز به روز هموارتر گردد.