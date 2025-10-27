آغاز پذیرش مقطع دکتری پرستاری از سال ۱۴۰۵ در یاسوج
رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: پذیرش دانشجوی دکتری پرستاری از ۱۴۰۵ در استان آغاز میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به تاریخچه رشته پرستاری در استان اشاره کرد و گفت: پس از تشکیل دورههای یکساله بهیاری از سال ۱۳۶۲، نخستین دوره کارشناسی پرستاری به عنوان اولین رشته آکادمیک در یاسوج، در سال ۱۳۶۹ راهاندازی شد.
سالاری رئیس از تأسیس دانشکده پرستاری یاسوج در سال ۱۳۷۴ خبر داد و افزود: این دانشکده به تدریج مسئولیت آموزش دانشجویان مامایی و فوریتهای پزشکی را نیز بر عهده گرفت و با توسعه فعالیتها، جذب دانشجویان کارشناسی ارشد از مهرماه ۱۳۹۰ آغاز شد.
چشمانداز روشن: رسیدن به دکتری تخصصی
وی اضافه کرد: انشاالله با برنامهریزیهای انجامشده، پیشبینی میشود پذیرش دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پرستاری از سال ۱۴۰۵ در این دانشکده محقق شود.
محسن سالاری به بازخوانی تاریخچه پرستاری نوین در ایران پرداخت و اظهار کرد: مراحل تحول این رشته از مقاطع دیپلم بر اساس گذراندن دورههای پرستاری آغاز و به پذیرش دانشجوی دکتری خاتمه یافت.
وی با بیان اینکه اهمیت نقش پرستاری پس از جنگهای جهانی اول و دوم بیش از پیش آشکار شد، تصریح کرد: اولین مدرسه پرستاری ایران در سال ۱۲۹۴ شمسی در شهر ارومیه توسط خارجیها تأسیس شد.
تحول مدارک از فوقدیپلم به لیسانس
رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به ایجاد آموزشگاههای سهساله پرستاری از سال ۱۳۳۷، ادامه داد: این مراکز پس از اخذ دیپلم، مدرک معادل فوقدیپلم اعطا میکردند، اما نقطه عطف، پایهگذاری مقطع کارشناسی پرستاری در سال ۱۳۴۴ در مؤسسه پیروزگر بود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۴ تأیید نهایی رشته پرستاری توسط وزارت علوم محقق شد، تاکید کرد: این رویداد مسیر را برای حذف تدریجی مقطع کاردانی و راهاندازی دورههای کارشناسی ارشد در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ در دانشگاههای مادر کشور هموار کرد.