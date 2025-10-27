به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول فرهنگی موکب حضرت بقیه الله الااعظم بویین میاندشت دراین آیین گفت: این موکب ۷ سالی است که فعالیت ودر طول سال ودر مناسبت‌های مختلف در شهرستان برنامه اجرا ودر اربعین حسینی در کربلای معلی به زائران حسینی خدمات ارائه می‌کند.

رضا اسلامی افزود: موکب بقیه الله اربعین امسال در مدت ۱۲ روز استقرار در کربلا، به بیش از ۶ هزار زائر خدمات اسکان وسه نوبت پذیرایی ارائه کرد و تمام هزینه‌های آن کمک‌ها ونذور مردمی بود.

وی گفت: تیم پزشکی ودرمانی موکب هم در این مدت به ۱۵۰۰ زائر حسینی خدمات درمانی رایگان ارائه کرد.

در این مراسم از اعضا، خادمان وخیران موکب حضرت بقیه الله الاعظم بویین میاندشت وهمچنین خانواده شهید حسن شفیعی تجلیل شد.