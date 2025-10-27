پخش زنده
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از تصویب طرح هادی ۲ هزار و ۹۸ روستای استان تا پایان شهریور ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتاله سروری در جلسه بازنگری و تصویب طرح هادی روستاهای استان گفت: این طرحها در همه ۲۳ شهرستان آذربایجان شرقی پراکنده شده و نقشه راه توسعه روستاها مشخص شده است.
وی با اشاره به اینکه با گذشت ۱۰ سال از مطالعه طرح هادی روستا، به دلیل افزایش جمعیت و نیاز به توسعه روستا، بازنگری در طرح هادی انجام میشود افزود: تا آخر تابستان امسال بازنگری طرح هادی یک هزار و ۱۵۱ روستا نیز انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: مجموع مطالعه و اجرای طرح هادی روستاهای استان به سه هزار و ۲۴۹ طرح رسیده است. سروری تأکید کرد: مطالعه و بازنگری طرح هادی با همکاری ادارات کل و سازمانهای مربوطه انجام میشود تا همه ملاحظات لازم برای مطالعه طرح لحاظ شود.
وی توجه به نیازهای مردم روستا در مطالعه طرح را از الزامات کارشناسی طرح هادی دانست و گفت: علاوه بر نمایندگان ادارات مختلف، نماینده اداره کل امور روستایی استانداری، نمایندگان فرمانداری و بخشداری و همچنین دهیار و رئیس شورای روستا نیز در جلسه تصویب و بازنگری طرح حضور دارند و نظرشان را بهنمایندگی از اداره مربوطه و مردم روستا اعلام میکنند که در تصویب طرح لحاظ میشود.