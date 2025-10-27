به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم نامه با هدف تحقق سیاست‌های کلان کشور در توسعه اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری‌های مهارت پایه حمایت از تولید ملی و تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری و با هدف بهره گیری از ظرفیت‌های فناوری، پژوهشی، آموزشی و اجرایی طرفین در حوزه‌های تخصصی، به امضای دکتر محمدنبی شهیکی تاش معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی رسید.

این تفاهم نامه با موضوع گسترش تعاملات راهبردی میان معاونت فناوری دانشگاه و فعالان حوزه فناوری و نوآوری و با هدف توسعه اشتغال فناورانه و مولد، تقویت زیست بوم فناوری و تجاری سازی، توانمندسازی سرمایه انسانی، ارتقاء آموزش‌های تخصصی توسعه زیر ساخت‌های فناورانه تقویت پیوند دانشگاه و صنعت و بهره گیری از ظرفیت‌های علمی پژوهشی و اجرایی طرفین با محور‌های اصلی توسعه اکوسیستم نوآوری دانشگاهی، توسعه زیست بوم اشتغال فناورپایه و مهارت محور، طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی کوتاه مدت، توسعه زیر ساخت‌های آموزشی و مهارتی، بهره برداری از امکانات فیزیکی و فضای دانشگاهی و شبکه سازی و توسعه تعاملات تخصصی به امضا در آمد.

گفتنی است حمایت‌های اجرایی و سیاستی از سوی معاونت فناوری برای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری دانشگاه، تشکیل پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، پیاده سازی و اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای در مراکز و نهاد‌های فناوری، فراهم کردن زمینه ایجاد اشتغال پایدار مولد و ارزش آفرین برای صاحبان ایده، فناوران و نوآوران، راه اندازی و ارتقاء سامانه خاص - خاستگاه آموزش صنایع- و اتصال آن به پایگاه داده‌های مرجع (مهارتی)، نیازسنجی، تدوین و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی در حوزه‌های فناوری، تجهیزات پزشکی انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع خلاق دیجیتال اقتصاد دیجیتال هوش مصنوعی و فناوری حوزه انرژی و آب از نکات برجسته این تفاهم نامه است.