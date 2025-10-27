با محوریت عکاسی مستند جنگ
برگزاری کارگاه «زندگی در جنگ» در مشهد
سومین دوره از کارگاه تخصصی «زندگی در جنگ»، با محوریت داستان بلند در عکاسی جنگ، در شهر مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، این رویداد فرهنگی با هدف بازخوانی مفاهیم زندگی و مقاومت از دریچه هنر عکاسی، شامگاه دیروز (چهارم آبان) در ساختمان حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد.
در این کارگاه با حضور جمعی از هنرمندان، دانشجویان، عکاسان و علاقهمندان حوزه مستندسازی، محمدحسن صلواتی، عکاس و روزنامهنگار، اجرای برنامه را برعهده داشت و وحید فرجی (عکاس و مستندساز جنگ) و حسین گلیار (عکاس و پژوهشگر عکس) به عنوان مهمانان ویژه، درباره «واکاوی عکاسانه زندگی، جنگ و روایت امروز» به گفتوگو پرداختند.
این کارگاه بخشی از سلسله نشستهای آموزشی حوزه هنری خراسان رضوی است که با هدف ارتقای سطح دانش هنری و تقویت نگاه روایی در هنرهای تجسمی برگزار میشود.
در این نشست، سخنرانان با مرور نمونههایی از آثار مستند جنگ و تجربههای میدانی خود، بر اهمیت «روایت انسانی» در عکاسی جنگ تأکید کردند.
دورههای بعدی این کارگاه نیز در ماههای آینده با موضوعات مرتبط با «عکاسی مستند اجتماعی» و «روایت تصویری مقاومت» ادامه خواهد یافت.