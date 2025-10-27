به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این رویداد فرهنگی با هدف بازخوانی مفاهیم زندگی و مقاومت از دریچه هنر عکاسی، شامگاه دیروز (چهارم آبان) در ساختمان حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد.

در این کارگاه با حضور جمعی از هنرمندان، دانشجویان، عکاسان و علاقه‌مندان حوزه مستندسازی، محمدحسن صلواتی، عکاس و روزنامه‌نگار، اجرای برنامه را برعهده داشت و وحید فرجی (عکاس و مستندساز جنگ) و حسین گلیار (عکاس و پژوهشگر عکس) به عنوان مهمانان ویژه، درباره «واکاوی عکاسانه زندگی، جنگ و روایت امروز» به گفت‌و‌گو پرداختند.

این کارگاه بخشی از سلسله نشست‌های آموزشی حوزه هنری خراسان رضوی است که با هدف ارتقای سطح دانش هنری و تقویت نگاه روایی در هنر‌های تجسمی برگزار می‌شود.

در این نشست، سخنرانان با مرور نمونه‌هایی از آثار مستند جنگ و تجربه‌های میدانی خود، بر اهمیت «روایت انسانی» در عکاسی جنگ تأکید کردند.

دوره‌های بعدی این کارگاه نیز در ماه‌های آینده با موضوعات مرتبط با «عکاسی مستند اجتماعی» و «روایت تصویری مقاومت» ادامه خواهد یافت.