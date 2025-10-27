دو رشته قنات در شهرستان فیروز آباد، احیا و مرمت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد، گفت: دو رشته قنات در روستا‌های مرادآباد و سفیدویه از توابع بخش میمند این شهرستان با هدف ارتقاء بهره‌وری منابع آب کشاورزی به اتمام رسید. احیاء و مرمت

این عملیات شامل مرمت بیش از ۵۰۰ متر از مسیر قنوات مذکور بود که با صرف بالغ بر پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اجرا شد.

حبیب کوهکن افزود: احیاء و مرمت قنات روستای مرادآباد با صرف سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات فنی اعتباری ۶۰۰ میلیون ریال آن به صورت خودیاری توسط بهره برداران تامین شد.

او ادامه داد: . احیاء و مرمت کانال سفیدویه هم با صرف ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت زدایی با همکاری مؤثر بسیج سازندگی سپاه ناحیه فیروزآباد و قرارگاه امام حسن مجتبیانجام شد.

کوهکن با بیان اینکه با احیا قنات‌ها و افزایش دبی آب، بیش از ۷۰ هکتار از زمین‌های پایین دست از آب کشاورزی بهره‌مند شده‌اند، بیان کرد: احیاء شامل لایروبی، نوکنی، دس گذاری و بازگشایی میل چاه‌های مسدود بود.