به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فیروز خدایی با اشاره به مزیت‌های این بخاری‌ها در کاهش مصرف و ایمنی مشترکان گاز طبیعی افزود: جایگزینی بخاری‌های هرمتیک با بخاری‌های سنتی علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی مصرف گاز، به دلیل تجهیزات استاندارد، ایمنی مصرف‌کنندگان را نیز تضمین خواهد کرد.

وی با اشاره به طرح ملی جایگزینی بخاری‌های هرمتیک در کشور ادامه داد: از کل سهمیه کشوری این بخاری‌ها، سهمیه تخصیصی استان آذربایجان شرقی ۲۷ هزار بخاری به مبلغ یک هزار میلیارد تومان است که طی سال جاری در بین مشترکان جامعه هدف توزیع خواهد شد.

خدایی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تا کنون هشت هزار بخاری هرمتیک در سطح استان جایگزین شده و این طرح با شتاب بیشتری تداوم دارد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با بیان اینکه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به بخش نیروگاهی اختصاص یافته است اظهار کرد: این مصرف معادل ۲۹ درصد کل مصارف گاز استان در ۶ ماهه نخست سال جاری است و توزیع گاز در بخش نیروگاهی بر اساس ابلاغیه‌های ستادی کماکان تداوم داد.

وی از افزایش مشترکان بخش خانگی و صنعتی استان خبر داد و اظهار کرد: در نیمه نخست سال‌جاری گاز مصرفی بخش خانگی ۸۹۰ میلیون و بخش صنعتی یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون متر مکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان، مصرف بهینه گاز در بخش خانگی را مهم‌ترین راهکار تداوم مصرف در بخش صنعتی و نیروگاهی دانست و ادامه داد: با آغاز فصل سرما همکاری مشترکان در رعایت الگوی مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین پایدار گاز و توزیع متوازن انرژی در تمام بخش‌های مصرفی خواهد بود.

خدایی خاطرنشان کرد: با اقدامات و برنامه‌های اجرایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم آماده زمستان سرد سال و توزیع پایدار انرژی با همراهی مردم عزیز در مصرف بهینه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: براساس برنامه پیش‌بینی شده امسال ۲۷ هزار بخاری پربازده و کم مصرف هرمتیک در بخش‌های محروم جامعه توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به سایر اقدامات شرکت در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی توضیح داد: در قالب طرح رایگان بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، تاکنون ۹۲۶۵ موتورخانه با اعتبار ۳۸۹ میلیارد ریالی بهسازی شده است.

خدایی افزود: با تداوم طرح‌های اصلاح الگوی مصرف، همکاری مردم و حمایت دولت شاهد پایداری شبکه گازرسانی و صرفه‌جویی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی خواهیم بود.