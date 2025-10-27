پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، گفت : مسیرهای راهپیمای ۱۳ آبان در مرکز استان کرمانشاه و سایر شهرستانها اعلام شد .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه،حجتالاسلام مهدی عبدی گفت: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبانماه امسال ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از چهارراه مدرس شهر کرمانشاه به سمت میدان آزادی برگزار خواهد شد.
وی افزود: همزمان با مرکز استان، این راهپیمایی در تمامی بخشها و شهرهای استان کرمانشاه نیز با حضور پرشور مردم ولایتمدار برگزار میشود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با دعوت از دانشآموزان، دانشجویان، فرهنگیان، بسیجیان، بازاریان و اقشار مختلف مردم برای حضور در این راهپیمایی باشکوه، تصریح کرد: مردم مؤمن و انقلابی استان بار دیگر با حضور گسترده خود حمایت از مظلومان عالم را اعلام و انزجار خود از استکبار جهانی را فریاد خواهند زد.
حجتالاسلام عبدی بیان کرد: این حضور مردمی، تجدید بیعتی دوباره با آرمانهای امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) خواهد بود.
وی شعار محوری امسال راهپیمایی ۱۳ آبان را «متحد و استوار در مقابل استکبار» اعلام کرد و گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال نماد وحدت، بصیرت و استقامت ملت ایران در برابر زیادهخواهیهای دشمنان است.