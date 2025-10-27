به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید دوهندو رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان، در نشست ستاد بازسازی عتبات عالیات در رضوانشهر گفت: پس از پیگیری‌های مستمر، ۶ طرح یادگاری به نام استان گیلان در طبقه همکف شبستان عقیله بنی‌هاشم و در جوار حرم امام حسین (ع) در کربلای معلا تعیین شده است.

وی افزود: پس از درخواست‌های فراوان مردم ولایتمدار گیلان برای دریافت طرح‌های اختصاصی، خوشبختانه توفیق ساخت و نصب شش سردرب در حرم امام حسین (ع) نصیب استان گیلان شد.