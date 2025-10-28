به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود:

-خیابان ساحلی شمالی حدفاصل ابتدای خیابان تا کوچه سوم از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر

- خیابان ساحلی شمالی حدفاصل کوچه ۴ الی ۵.۱ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ بعد از ظهر

گرمسار:

-خیابان شهیدان فیاض بخش، ریاحی، حیدری، منتظری از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح

- ضلع شرقی بلوار آیت الله کاشانی و خیابان محمد رضا عاشور از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر

سرخه:

- بلوار جمهوری، شهرک شهدا، خیابان جهاد و بلوار مهر از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰