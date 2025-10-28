پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه ششم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود:
-خیابان ساحلی شمالی حدفاصل ابتدای خیابان تا کوچه سوم از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر
- خیابان ساحلی شمالی حدفاصل کوچه ۴ الی ۵.۱ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ بعد از ظهر
گرمسار:
-خیابان شهیدان فیاض بخش، ریاحی، حیدری، منتظری از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح
- ضلع شرقی بلوار آیت الله کاشانی و خیابان محمد رضا عاشور از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر
سرخه:
- بلوار جمهوری، شهرک شهدا، خیابان جهاد و بلوار مهر از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰