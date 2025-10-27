پخش زنده
فراخوان جشنواره «مهدویت و انقلاب اسلامی» در چهارمحال و بختیاری منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) استان از انتشار فراخوان جشنواره «مهدویت و انقلاب اسلامی» خبر داد.
حجتالاسلام محمد کریمی از انتشار فراخوان جشنواره «مهدویت و انقلاب اسلامی» در استان خبر داد و گفت: این جشنواره با محوریت خانواده مهدوی و تمدن اسلامی در قالبهای متنوع رسانهای برگزار میشود.
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان گفت: جشنواره مهدویت و انقلاب اسلامی با همکاری چند دستگاه فرهنگی و اجرایی استان برگزار میشود که علاقهمندان تا ۳۰ آبانماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
کریمی به قالبهای جشنواره اشاره و بیان کرد: افراد علاقهمند باید آثار خود را در یکی از قالبهای شعر، کلیپ، پادکست، طراحی، نقاشی، دلنوشته و هنرهای تجسمی، سرود، مقاله و متن ادبی به این جشنواره ارسال کنند.
وی در خصوص موضوعات و محورهای جشنواره مهدویت و انقلاب اسلامی، گفت: ضرورتها و الزامات تحقق خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، ساز و کارهای زیست منتظرانه در خانواده تراز تمدن نوین اسلامی، الگوشناسی خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، چالشها و تهدیدهای پیش روی خانواده مهدوی در آخرالزمان از محورهای این جشنواره است.
افراد علاقهمند برای شرکت در این جشنواره تا پایان آبانماه فرصت دارند آثار خود را به آیدی @A_zamani_۳۱۳ در پیامرسان ایتا ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۸۳۳۳۳۰۷۷۰ تماس بگیرند.
به سه اثر برگزیده جشنواره مهدویت و انقلاب اسلامی جوایز نقدی اهدا خواهد شد.