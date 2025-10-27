هوای آلوده مشهد در پنجمین روز آبان
هوای کلانشهر مشهد، امروز دوشنبه، برای بیست و یکمین روز متوالی، آلوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۳۹ و در یک تا دو ساعت گذشته نیز با عدد ۱۳۷ گویای شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» است.
سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای پنج منطقه مشهد در شرایط «ناسالم و آلوده برای تمامی افراد» قرار دارد، اضافه کرد: در ۱۸ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش هم کیفیت هوا در شرایط «ناسالم برای افراد حساس» قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه پایداری جوی و ماندگاری آلایندهها در لایههای تنفسی عامل شرایط امروز است، اظهار کرد: آلودگیهای کنونی مشهد بر اثر ماندگاری آلایندهها ناشی از پایداری جوی است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت اصول خودمراقبتی برای شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا، تاکید کرد: مردم باید توصیههای خودمراقبتی را جدی گرفته و بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.