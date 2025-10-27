به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی استان اصفهان گفت: در جلسه کمیسیون فنی سرمایه‌گذاری، ۱۶ طرح ‌در حوزه‌های مختلف ازجمله اردوگاه‌های گردشگری، اقامتگاه‌ها، سفره‌ خانه‌ های سنتی و مجموعه های گردشگری بررسی و با اجرای پنج طرح سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های اصفهان، گلپایگان، نطنز و کاشان موافقت شد.

محمدرضا اکبری با اشاره به اینکه، این نشست با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در بخش گردشگری و تقویت زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی استان برگزار شد، افزود: سرمایه‌گذاری طرح های تصویب شده، ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و اجرای این طرح‌ها شرایط 142 فرصت شغلی را به صورت مستقیم فراهم می کند.

وی ادامه داد: دیگر طرح‌های طرح‌شده برای اجرای اصلاحات و تکمیل مدارک به سرمایه‌گذاران برگشت داده شد تا پس از اصلاح، بررسی شوند.