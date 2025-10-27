به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی حسینی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی جرایم سایبری در خوزستان گفت: در کنار تلاش‌های مجدانه پلیس فتا، همکاری مردم، اطلاع‌رسانی به‌موقع اصحاب رسانه و فعالیت مسئولانه کاربران فضای مجازی نقش مهمی در تحقق این کاهش داشته است.

او از مردم خواست هوشیار باشند و هشدار‌های پلیس فتا را جدی بگیرند.

رئیس پلیس فتا خوزستان تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی و همراهی رسانه‌ها مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی است.