به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا گفت: در پی وقوع ۲ مورد اورژانسی، بیماران با بالگرد اورژانس به مراکز درمانی تخصصی اصفهان اعزام شدند.

مرضیه تقوایی افزود: در نخستین مورد، مردی ۴۰ ساله به علت وقوع حادثه در محل کار، دچار قطع کامل دست از ناحیه کتف شده بود که به‌دلیل نیاز به جراحی فوق‌تخصصی عروق، با هماهنگی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، به بیمارستان تخصصی در اصفهان منتقل شد و مورد دیگر هم، آقای ۴۰ ساله با علائم سکته قلبی حاد پس از اقدامات اولیه درمانی و برای خدمت فوری آنژیوگرافی، با بالگرد اورژانس به بیمارستان چمران اصفهان اعزام شد.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت بحرانی هر ۲ بیمار و اهمیت زمان در درمان مؤثر، انتقال هوایی آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

بالگرد اورژانس هوایی استان اصفهان یکی از مجهزترین ناوگان‌های اورژانس در کشور است که در مواقع بحرانی، انتقال سریع بیماران را به بیمارستان‌های تخصصی انجام می‌دهد. این خدمات به ویژه برای بیماران قلبی، که نیاز به درمان فوری دارند، حیاتی است.

در حال حاضر ۱۶۵ پایگاه اورژانس در استان فعال است که ۴۶ پایگاه در شهرستان اصفهان و بقیه در سایر شهرستان‌ها قرار دارند.