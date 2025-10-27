به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در جلسه بررسی آئین‌نامه‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اعلام کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول علاوه بر سلب اعتبار تدریجی و گام به گام از قولنامه‌های عادی و تحکیم امنیت معاملات، ابتکاراتی نیز در زمینه تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی و بافت روستایی پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: این قانون حدنصاب‌های فنی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای صدور سند را حذف و امکان صدور سند زراعی برای اراضی با هر میزان مساحت را فراهم کرده و همچنین براساس قانون و آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ انتشار آگهی‌ها در سامانه ثبت ادعا پیش‌بینی و به عبارتی الکترونیکی شده و پس از نشر آن و الصاق، پس از شش ماه بدون نبود اعتراض سند صادر خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگار)دقت نقشه و غیرقابل جعل بودن اسناد تک‌برگ، مانع از بروز جرایم و اختلافات در حوزه املاک می‌گردد و نقش پیشگیرانه پررنگی ایفا می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به وجود نقشه هوایی و دقیق بیشترمناطق شهری و روستاهای دارای طرح هادی استان در بانک جامع املاک افزود: این اسناد در کمتر از یک روز، تعویض می‌شوند اما برای املاک فاقد نقشه یا بدون طول و متراژ باید با استفاده از ظرفیت‌هایی از جمله شیوه‌نامه ارجاع به کارشناسان رسمی و نقشه برداران ثبت موضوع به نحوی مدیریت شود که بازه زمانی تعویض به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.