پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ثبت اسنادکرمان : در مناطق شهری و روستایی دارای نقشه در بانک جامع املاک استان، بازه زمانی تعویض بیشتر اسناد مالکیت دفترچهای کمتر از یک روز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در جلسه بررسی آئیننامههای اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اعلام کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول علاوه بر سلب اعتبار تدریجی و گام به گام از قولنامههای عادی و تحکیم امنیت معاملات، ابتکاراتی نیز در زمینه تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی و بافت روستایی پیشبینی کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: این قانون حدنصابهای فنی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای صدور سند را حذف و امکان صدور سند زراعی برای اراضی با هر میزان مساحت را فراهم کرده و همچنین براساس قانون و آئیننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ انتشار آگهیها در سامانه ثبت ادعا پیشبینی و به عبارتی الکترونیکی شده و پس از نشر آن و الصاق، پس از شش ماه بدون نبود اعتراض سند صادر خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: اسناد مالکیت تکبرگ (حدنگار)دقت نقشه و غیرقابل جعل بودن اسناد تکبرگ، مانع از بروز جرایم و اختلافات در حوزه املاک میگردد و نقش پیشگیرانه پررنگی ایفا میکند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به وجود نقشه هوایی و دقیق بیشترمناطق شهری و روستاهای دارای طرح هادی استان در بانک جامع املاک افزود: این اسناد در کمتر از یک روز، تعویض میشوند اما برای املاک فاقد نقشه یا بدون طول و متراژ باید با استفاده از ظرفیتهایی از جمله شیوهنامه ارجاع به کارشناسان رسمی و نقشه برداران ثبت موضوع به نحوی مدیریت شود که بازه زمانی تعویض به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.