مقدمات توسعه همکاریهای علمی و رسانهای بنیاد ایرانشناسی و صداوسیمای اصفهان فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ به منظور گسترش همکاریهای فرهنگی و رسانهای و با هدف تقویت هویت ملی، دینی و تاریخی در جامعه، معاون امور استانهای بنیاد ایرانشناسی و مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار با بررسی شرایط همکاری مشترک، بر استفاده از ظرفیتهای صداوسیما، همافزایی علمی، پژوهشی و رسانهای برای ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی ایرانزمین از شبکه اصفهان تأکید شد.
دکتر افشارنیا، مدیرکل صداوسیمای اصفهان با قدردانی از رویکرد علمی و فرهنگی بنیاد ایرانشناسی، گفت: شبکه اصفهان آماده است در قالب تولید مستندها، برنامههای گفتوگو محور و مجموعههای آموزشی، شرایط ترویج آگاهی عمومی نسبت به میراث تاریخی، فرهنگی و ادبی ایرانزمین را فراهم کند، تا با استفاده از محتوای تخصصی بنیاد، کیفیت و اعتبار این تولیدات افزایش یابد.
دکتر نظامزاده هم با اشاره به رسالت بنیاد ایرانشناسی در شناخت، حفظ و تبیین ابعاد مختلف فرهنگ و هویت ایرانی گفت: صداوسیما نقش مهمی در آگاهیبخشی، فرهنگ سازی و بازنمایی میراث فرهنگی و تمدنی ایران دارد و گسترش همکاری بنیاد ایران شناسی با صداوسیمای استانها میتواند مسیر تازهای برای معرفی دقیقتر ایران و ایرانی به جامعه و نسلهای آینده باز کند.
وی افزود: اصفهان بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تمدن و فرهنگ ایرانی، ظرفیت کمنظیری برای تولید محتوای فاخر در حوزه ایرانشناسی دارد و صداوسیمای استان میتواند با بهرهگیری از پشتوانه علمیبنیاد، برنامههای مؤثر و ماندگاری تولید کند.