

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، حق پرست اعلام کرد: هوای استان تا روز سه شنبه، صاف تا قسمتی ابری گاهی اوقات همراه با وزش باد خواهد بود.

این شرایط تا ظهر فردا (دوشنبه) و در مناطق مرزی، ممکن است با غبار نسبتاً رقیق نیز همراه شود .

به دنبال این وضعیت، موجی کوتاه از ظهر چهارشنبه تا جمعه جو منطقه را تحت تاثیر قرار داده در بعضی ساعات سبب رشد ابر و وزش باد در سطح استان خواهد شد.

متوسط دمای هوا که تا پایان هفته، در مناطق مرکزی و شرقی استان تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ در نواحی غربی و شمالی طی امروز و فردا کاهش و در ادامه به آرامی افزایش می‌یابد.