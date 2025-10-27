به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترکی میان مدیر کانون دارایی‌های فکری و نمایندگان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، طرفین با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل، راهکار‌های توسعه همکاری در حوزه ثبت اختراع در سطح بین‌المللی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در این نشست، امیرمحمود بخشایش، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری، با اشاره به نقش کلیدی نظام مالکیت فکری در حمایت از صنایع بزرگ کشور، بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های اجرایی مؤثر برای حفاظت از نوآوری‌ها و ثبت اختراعات صنعتی تأکید کرد.

در ادامه، سعید حسن‌پور، معاون توسعه و نوآوری صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، ضمن استقبال از این همکاری، از آمادگی این مجموعه برای مستندسازی و ثبت دستاورد‌های فناورانه در قالب طرح‌های مشترک با کانون مدیریت دارایی‌های فکری خبر داد. همچنین وحدت زاهدی، مدیر توسعه کسب و کار صندوق، ضمن تشریح ظرفیت‌های موجود در پرتفو صندوق و مرکز نوآوری صنعت ۴، از اهمیت آموزش، ترویج و فرهنگ‌سازی میان هسته‌های فناور و صنعتگران سخن گفت.

در این دیدار، همچنین درخصوص رصد و شناسایی نوآوری‌های قابل ثبت اختراع خارجی ذیل فعالیت‌های صندوق، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی ویژه مدیران، اعضای تیم تحقیق و توسعه و کارشناسان فنی، ارائه مشاوره‌های تخصصی به تیم‌های فناور و نیز ارزیابی قابلیت اختراع‌پذیری فناوری‌های مورد حمایت صندوق براساس شاخص‌هایی همچون نوآوری، گام ابتکاری و قابلیت کاربرد صنعتی، برنامه‌ریزی انجام شد.