به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا امیدی، مدیرعامل انجمن فعالان حجاب و رئیس این جشنواره در گفت‌وگو با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: « هدف نخست این جشنواره شناسایی و حمایت از طراحی‌های نو، بها دادن به طراحان خلاق در زمینه حجاب و دعوت از هنرمندان و دانشجویان رشته طراحی لباس برای ورود جدی به این حوزه است.

امیدی افزود: فراخوان جشنواره از مردادماه منتشر شده و با استقبال چشمگیر طراحان روبه‌رو شده است. نزدیک به ۱۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از 3 مرحله داوری ۳۹ طرح به مرحله نهایی داوری راه یافتند که امروز این آثار برتر در سه بخش سرپوش، چادر و لباس اجتماع معرفی می شوند.

علاقه مندان می توانند از ساعت ۱۱ تا ۱۸ امروز برای بازدید آثار در نمایشگاه این جشنوراه به مجموعه کوشک باغ هنر، واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد مراجعه کنند.